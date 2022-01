« Meurtres en eaux troubles » du 9 janvier 2022 : ce soir l’épisode inédit « La villa hantée » sur France 3

4.8 ( 6 )

« Meurtres en eaux troubles » du 9 janvier 2022. La série allemande « Meurtres en eaux troubles » est de retour ce soir sur France 3 ou en replay sur France.TV pour une toute nouvelle enquête inédite. Le titre de l’épisode de ce soir « La villa hantée ».







« Meurtres en eaux troubles » du 9 janvier 2022 : épisode « La villa hantée »

Trois enfants en camp au bord du lac décident de visiter discrètement une maison qui est réputée hantée. A l’intérieur, ils tombent sur deux hommes en train de s’entretuer. Terrifiés, ils prennent la fuite et préviennent la police. Oberländer et Zeiler explorent les lieux. Plaidant la légitime défense, le meurtrier se présente alors à eux, accompagné de son avocate, Mia Burgstaller. Cette dernière est la propriétaire de la maison. Et sa fille y a récemment fait une tentative de suicide. Mia ne se doute pas que la victime de son client est le père de son compagnon.

Le saviez-vous ?

La semaine dernière, pour son grand retour, « Meurtres en eaux troubles » a signé un beau succès d’audience en réunissant 3.40 millions de fans soit 15.6 % de ceux qui avaient choisi de passer leur premier dimanche de l’année devant leur petit écran.

La bande-annonce

🔍 Une nouvelle intrigue pleine de rebondissements… « Meurtres en eaux troubles », c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/8mmAidbKw5 — France 3 (@France3tv) January 8, 2022

