« L’amour (presque) parfait » du 26 janvier 2022 : deux épisodes inédits ce soir sur France 2

« L’amour (presque) parfait » du 26 janvier 2022. Après un démarrage tout en douceur la semaine dernière, votre nouvelle série vous donne rendez-vous en deuxième semaine ce soir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV. Deux épisodes inédits au programme ce soir…







« L’amour (presque) parfait » du 26 janvier 2022 : ce soir les épisodes 4 et 5

Épisode 3

La vie semble enfin sourire à Jul : non seulement son plan fonctionne, Max l’homme parfait l’a invitée à boire un verre, mais son ex Hervé fait son mea culpa. Il regrette de l’avoir quittée, il lui propose de lui redonner son poste avec une augmentation de salaire, il veut revenir vivre avec elle dans l’appartement et lui faire un enfant. Il suffit d’un mot de Jul pour que tous ses problèmes soient résolus.

Jul, toute chamboulée, doit faire un choix, et ça n’a jamais été son fort. Si Stéphane tente de l’en dissuader, Ava, Manon et sa maman Anne sont plus nuancées. Mais Jul choisit Max et son hypothétique histoire d’amour idéale !

Épisode 4

Max et Jul ont passé la nuit ensemble et c’était merveilleux. L’appartement de Max, est à l’opposé de celui de Jul. Il est immaculé, rien ne traîne, tout est à sa place… Jul découvre un nouvel univers qui l’effraie et la fascine.



Max propose à Jul de l’accompagner faire son jogging comme tous les dimanches matin… Jul qui n’est absolument pas sportive ment et accepte avec plaisir ! Mais alors qu’ils courent et que Jul est rouge écarlate et en sueur, ils tombent nez à nez avec Pauline.

Comment Jul va-t-elle faire pour que son mensonge ne soit pas démasqué ?

Précédemment dans « L’Amour (presque) parfait » : vidéo

Mais que s’est-il passé la semaine dernière dans votre série ? Mieux qu’un replay, un petit récap de l’essentiel à retenir rien qu’en images…

