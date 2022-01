« Léo Matteï » saison 9 : dès le 17 février 2022 sur TF1

5 ( 2 )

« Léo Matteï » saison 9, et oui déjà, c’est à partir du jeudi 17 février 2022 sur TF1 et bien sûr en streaming vidéo puis replay sur MYTF1. Nouvelle saison, nouvelle brigade… et nouvelle ambiance pour Léo Mattéï. Pour sa neuvième année à l’antenne, la série va opèrer une petite révolution tout en conservant ses fondamentaux.







« Léo Matteï » saison 9 : synopsis, résumé

Léo Mattéï est de retour à Marseille. Mais cette année, il se retrouve sous la houlette d’un nouveau boss, l’énigmatique Commissaire Daguerre et doit faire équipe avec Inès Salma, une jeune lieutenant débordante d’énergie, et Marion Da Costa qui, derrière son côté sage et cultivé, est une enquêtrice engagée.

Le premier épisode

Roxane, 13 ans, jeune danseuse promise à un brillant avenir, se suicide au sein de son école d’art, le prestigieux Institut Debussy. Comment cette jeune fille qui vivait un rêve éveillé en est-elle arrivée-là ? Alors que plusieurs signes montrent qu’on l’a poussée à bout, Léo Mattéï, accompagné d’une nouvelle coéquipière, la jeune et explosive Inès Salma, cherche les responsables de ce drame. La brigade des mineurs découvre les coulisses d’un univers où la compétition est sans limite entre les jeunes danseurs.

