Top Chef : la saison 13 débarque le mercredi 16 février sur M6

Bonne nouvelle pour les fans de « Top Chef » puisque la saison 13 inédite du célèbre concours de cuisine sera lancée le mercredi 16 février à 21h05 sur M6. Pour cette 13e saison, une nouvelle ère s’ouvre dans l’histoire du concours : une seule limite pour les candidats cette année, leur imagination.







Les 15 candidats de cette nouvelle saison ont tous des personnalités incroyables. Talentueux, ils vont relever des défis inédits grâce à leur capacité à inventer des plats toujours plus surprenants.

La saison dernière de Top Chef, orchestrée par Stéphane Rotenberg, a été remportée par Mohamed Cheikh candidat de la brigade d’Hélène Darroze. Mais Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel qui fait son entrée dans le jury, sont prêts à en découdre pour faire gagner leur brigade cette année !







En effet, Glenn Viel, le plus jeune Chef 3 étoiles de France, rejoint le prestigieux jury déjà composé de Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet.



En permanence dans la recherche et l’innovation, il va mettre sa créativité et son expérience au service des candidats. Cette nouvelle saison s’annonce donc riche en émotion pour les 14 premiers candidats qui s’apprêtent à découvrir les cuisines mythiques du plus prestigieux concours de cuisine.

Divisés en deux groupes, les candidats vont devoir se surpasser dans deux épreuves distinctes : réaliser un plat libre sucré étonnant et surprendre le jury avec un plat salé. À la fin de ces épreuves, chaque chef choisira le candidat qu’il préfère pour intégrer sa brigade… Les candidats qui ne seront pas retenus devront s’affronter lors de l’épreuve de la dernière chance pour tenter de gagner leur place dans le concours…

