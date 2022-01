« Meurtres en eaux troubles » du 16 janvier 2022 : ce soir l’épisode inédit « Le cercle de l’âme » sur France 3

4.4 ( 7 )

« Meurtres en eaux troubles » du 16 janvier 2022. La série allemande « Meurtres en eaux troubles » est de retour ce soir sur France 3 ou en replay sur France.TV pour une toute nouvelle enquête inédite. Le titre de l’épisode de ce soir « Le cercle de l’âme ».







« Meurtres en eaux troubles » du 16 janvier 2022 : épisode « Le cercle de l’âme »

Suite à un signalement, Zeiler et Oberländer retrouvent un nouveau-né abandonné dans un panier sur le lac de Constance. La mère, retenue captive, a réussi à laisser un message de détresse à l’intérieur du panier avec d’étranges symboles, ainsi que son nom : Rita Hafner. Or celle-ci avait disparue 6 mois auparavant, et les enquêteurs pensaient qu’elle avait été assassinée par son amant. Cette nouvelle découverte va les obliger à reprendre l’enquête depuis le début, et les plonger dans le folklore lié à l’histoire locale.

La semaine dernière « Meurtres en eaux troubles » a signé un beau succès d’audience en réunissant 3.24 millions de fans soit 15.7 % de ceux qui avaient choisi de passer leur premier dimanche de l’année devant leur petit écran.

