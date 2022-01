Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 16 janvier 2022

4.8 ( 5 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 16 janvier 2022 – En cette fin de week-end et comme chaque dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission d’aujourd’hui.











« Sept à huit » du dimanche 16 janvier 2022 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 26 millions d’appareils tombent en panne chaque année, des machines pourtant parfois réparables. Les bonnes affaires de l’életro-ménager d’occasion

Dans « 7 à 8 »



🔵 Un document exceptionnel sur l’affaire Maëlys. A quelques jours du procès de Nordahl Lelandais témoignage exclusif sur un meurtre qui a bouleversé la France.

🔵 Et la leçon de vie d’Alexandre Jollien dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara. Handicapé de naissance il est devenu un philosophe reconnu.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 16 janvier 2022.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

Le saviez-vous ?

Excellent début d’année pour « Sept à huit ». La semaine dernière 3.5 millions de téléspectateurs en moyenne et jusqu’à 4 millions pour le portrait de la semaine, soit 20% du public présent devant son poste de télévision.

