« N’oubliez pas les paroles » : Einath franchit la barre des 10 victoires mais reste loin du classement des plus grands maestros

« N’oubliez pas les paroles » : Einath est toujours la maestro en titre de NOPLP ! Mais après un départ tonitruant, elle peine désormais à cumuler les euros ! Du coup son entrée dans le classement des plus grands maestros de l’émission se fait désirer. Sera t-elle éliminée avant ? Telle est la question….







« N’oubliez pas les paroles » : Einath franchit la barre des 10 victoires

Mais voyons aussi le bon côté des choses. Ce soir, elle a signé deux victoires supplémentaires franchissant au passage le cap symbolique des 10 victoires, synonyme de séjour en thalasso. À ce jour elle en cumule 11.

Du côté des gains, ça va doucement mais sûrement… 2.000 € supplémentaires pour ce soir, à raison de 1.000 € par émission. On l’a connue en meilleure forme.

Total des gains après ses 11 premières victoires : 71.000 €. On reste donc assez loin du classement des 32 plus grands maestros puisqu’il lui manque encore 60.000 € pour prétendre y entrer et égaliser ainsi l’actuelle 32ème du classement. Pour mémoire c’est pour le moment Virginie qui occupe cette place avec 131 000 € et 15 victoires à son actif.



« N’oubliez pas les paroles » vous donne rendez-vous demain, mercredi 19 janvier 2022, dès 18H40 sur France 2 et en replay sur France.TV. Einath va t-elle ou pas entrer dans le classement des plus grands maestros ? Va t-elle se qualifier pour les prochains masters ?

