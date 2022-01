Demain nous appartient spoiler : le comportement étrange d’Andréa (VIDEO)

5 ( 2 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Si au départ André semblait être le baby-sitter idéal pour Céleste dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », les choses vont bien changer cette semaine !







En effet, le comportement d’André est de plus en plus étrange et même gênant pour Chloé. Et dans quelques jours, il va venir au lycée avec Céleste et prendre Chloé dans ses bras !







Andréa rend visite à Chloé au lycée avec la petite Céleste. Son comportement est de plus en plus suspect et toutes les occasions de se rapprocher de Chloé sont bonnes pour lui. Il la prend spontanément dans ses bras, mais réalise rapidement que son geste est déplacé. Chloé lui demande de partir.

Demain nous appartient André a un comportement bizarre

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

