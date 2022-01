« The Undoing » du 19 janvier 2022 : ce soir sur TF1, les deux derniers épisodes

5 ( 3 )

« The Undoing » du 19 janvier 2022. Ce soir Nicole Kidman et Hugh Grant sont de retour dans la suite mais aussi la fin de la mini-série « The Undoing ». À suivre dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1. Écrite et produite par David E. Kelley (Big Little Lies), elle met en scène Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramirez, Ismael Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Noah Jupe, Sofie Gråbøl, Donald Sutherland…







« The Undoing » : l’histoire

Grace et Jonathan Fraser mènent une vie idyllique dans l’Upper East Side de Manhattan. Grace est une thérapeute à succès sur le point de publier son premier livre, et Jonathan, un mari dévoué.

Quelques semaines avant la publication de son livre, un gouffre s’ouvre dans sa vie : une mort violente, un mari disparu, et, à la place de cet homme que Grace pensait connaître, une chaîne de terribles révélations…

« The Undoing » du 19 janvier 2022 : c’est l’heure du final

Ce soir découvrez les deux derniers épisodes « Guerre des nerfs » et « La cruelle vérité »



« Guerre des nerfs » : Le premier jour du procès, la procureure Catherine Stamper fait étalage de preuves matérielles accablantes, tandis que Haley se demande si le détective Mendoza a suivi toutes les pistes possibles. Par la suite, Henry est forcé de divulguer un secret qu’il cachait à sa mère.

« La cruelle vérité » : Haley marche sur la corde raide de l’éthique dans sa stratégie de défense. Tandis que la tension monte dans la salle d’audience, Grace prend des mesures pour protéger sa famille et elle.

Quelle audience cette semaine ?

La semaine dernière, les épisodes du jour ont réuni 3.31 millions de téléspectateurs pour 15.4% de part de marché sur l’ensemble du public avec une place de leader auuprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 📌 Belle performance pour #TheUndoing hier avec 3.1M de tvsp en moyenne (3.3M pour le 1er épisode de la soirée) et 21% de pda FRDA-50a. RDV en replay @MYTF1 et mercredi prochain @TF1 pour le final de la série. pic.twitter.com/iTSFgxjjRC — TF1 Pro (@TF1Pro) January 13, 2022

Qu’en sera t-il cette semaine ?

Bande-annonce

On termine comme souvent avec les images et donc avec la bande-annonce de ce final.

