« Pour te retrouver » : histoire et interprètes du téléfilm de M6 ce soir avec Laëtitia Milot. En ce mardi 25 janvier 2022, M6 vous propose dès 21h10, puis en replay sur 6PLAY, une grande soirée autour du thème de l’autisme. Une fiction « Pour te retrouver » avec Laëtitia Milot dès 21h10 puis une émission en plateau avec Flavie Flament dès 23 heures.







« Pour te retrouver » : l’histoire

Dans cet unitaire, Lucas, enfant atteint d’autisme, disparait un matin du domicile familial et plonge ses parents dans une angoisse insupportable. Jusqu’où iront-ils pour sauver leur famille ?

Résumé : Lucas, 11 ans, disparaît un matin du domicile familial ce qui plonge Marion et Alexis, ses parents séparés depuis peu, dans une angoisse insupportable. Leur enfant n’est absolument pas équipé pour affronter seul le monde extérieur : Lucas est autiste et particulièrement vulnérable.

Pour Marion et Alexis, c’est une véritable course contre la montre qui s’engage pour retrouver leur fils, les obligeant à se replonger dans leur passé.



Interprètes et personnages

Laëtitia MILOT (Marion Paillet)

Assaâd BOUAB (Alexis Mercadal)

Arthur JUGNOT (Tristan Mercadal)

Florence THOMASSIN (Capitaine Jocelyn)

David MORA (Lieutenant Kabouche)

Viggo FERREIRA REDIER (Lucas, 6 ans)

Andy BINARD DUVAL (Lucas, 11 ans)

"Comment on a fait pour en arriver là?"

Lucas, enfant autiste, disparaît du domicile familial. La situation va obliger ses parents à se replonger dans leur passé et à dépasser ce qui les a séparés…

📺 #PourTeRetrouver mardi 25 janvier à 21.10 avec @LMilotOfficiel et Assaad Bouab pic.twitter.com/ldrIG1s2SH — M6 (@M6) January 17, 2022

De la fiction à la réalité

Après cette diffusion, soit à partir de 23 heures, M6 proposera une soirée spéciale « de la fiction à la réalité » sur le thème de l’autisme. Flavie Flament accueillera en plateau des invités exceptionnels pour recueillir le témoignage de leurs combats quotidiens, échanger sur les difficultés d’élever un enfant autiste, mais aussi sur les dernières avancées en matière d’accompagnement. À ses côtés : l’actrice Laëtitia Milot, qui interprète une maman d’enfant autiste dans « Pour te retrouver », Samuel Le Bihan acteur, lui-même papa d’une fille autiste et co-fondateur d’Autisme Info Service et Isabelle Rolland présidente de l’association Autistes Sans Frontières et Richard Delorme, responsable du centre d’excellence pour l’autisme et les troubles du neurodéveloppement (InovAND) et du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert Debré à Paris.

