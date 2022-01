« S.W.A.T. » du 25 janvier 2022 : ce soir sur TF1 deux épisodes inédits de la saison 4

5 ( 3 )

« S.W.A.T. » du 25 janvier 2022. Suite de la 4ème saison inédite de votre série « S.W.A.T. » ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay durant 7 jours sur MYTF1. En ce mardi soir découvrez les épisodes « Plan B » et « Trouvez le coupable ».







« S.W.A.T. » du 25 janvier 2022 : deux épisodes inédits ce soir

« Plan B » : L’agent Valdez du FBI demande à Hondo et son équipe d’arrêter John Afton, un homme d’affaires qui a monté une vaste escroquerie en créant un fonds spéculatif. Pour s’enfuir, Afton engage Otto Brady, gérant de Capstone, une société de sécurité privée. Ses hommes et lui comptent faire fuir Afton par avion dans une caisse. Mais Afton va d’abord chercher son fils Jonah, pour avoir accès aux millions cachés sur un compte en Suisse à son nom. Obligés de se replier dans la forêt, ils sont débusqués par Hondo et son équipe. Brady tente de s’enfuir avec Jonah pour lui extorquer l’argent, mais Hondo le neutralise. Street tente d’aider Chris qui sombre dans l’alcoolisme depuis la mort d’Erika. Deacon fait connaissance avec Durham, un nouveau qu’il prend sous son aile.

« Trouvez le coupable » : Hondo et son équipe s’apprêtent à arrêter Bakir Hadad, le criminel le plus recherché de la ville. Hondo reçoit un appel juste avant la mission et celle-ci se solde par un succès mitigé : Hadad est capturé, mais une femme a été tuée dans l’assaut. L’équipe du S.W.A.T. est alors la cible d’une enquête destinée à déterminer s’il y a eu négligence de la part de Hondo. Pendant ce temps, on apprend la nature de l’appel reçu par Hondo : Darryl s’est fait tirer dessus en exerçant son travail étudiant et son pronostic vital est engagé.

Quelle audience ?

La semaine dernière les deux épisodes inédits de la saison 4 ont convaincu 3 millions de fans soit 14.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant la petite lucarne. TF1 n’était alors qu’en deuxième position des audiences de la première partie de soirée de mardi mais était leader sur cibles avec 19% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TF1 #SWAT leader sur cible hier avec:

✅19% de pda FRDA-50a

✅19% de pda 25-49a

(moyenne des 2 épisodes inédits)

Et 3,2M de tvsp pour le 1er épisode inédit A retrouver en replay @MYTF1 et mardi prochain @TF1 pic.twitter.com/fkzO4NgN5a — TF1 Pro (@TF1Pro) January 19, 2022

Ces deux épisodes inédits seront suivis de 4 rediffusions des saisons précédentes dès 22h45.

