Le Meilleur Pâtissier du 10 octobre : lancement de la saison 13 ce soir sur M6, et déjà 2 éliminés !

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 10 octobre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 lance la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Et ce soir, le premier épisode s’intitule « Le marché LMP ». A l’issue de cette soirée, deux pâtissiers amateurs seront déjà éliminés !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 10 octobre 2024, présentation de l’épisode 1

Ils sont 14 pâtissiers amateurs, prêts à faire leur entrée dans la célèbre tente du Meilleur Pâtissier, où ils rencontreront une nouvelle figure de l’émission : Laëtitia Milot ! Pour cette première étape, ils s’affronteront lors de deux épreuves exceptionnelles.

L’épreuve créative : le marché surprenant du LMP !

Les candidats devront imaginer un stand de marché à leur image, en le décorant avec des objets et produits qu’ils auront apportés de chez eux. C’est sur ce stand qu’ils confectionneront leur pièce maîtresse, destinée à être dégustée par le jury. Cependant, entre la pression et la découverte du lieu, certains risquent de perdre pied !



Publicité





L’épreuve technique : l’incroyable tatin de Pierre-Jean Quinonero

La tarte tatin, grand classique de la pâtisserie française, se transforme en véritable chef-d’œuvre sous les mains du Champion de France des desserts, Pierre-Jean Quinonero. Les 14 pâtissiers amateurs devront reproduire cette version revisitée, en suivant une recette précise et en étant attentifs aux astuces du chef pour atteindre la perfection gourmande.

L’orangerie

Pour la première fois, les pâtissiers disposeront d’un espace dédié : l’orangerie, où ils pourront se détendre, échanger avec Laëtitia Milot et partager quelques confidences.

Ils sont 14 à débuter l’aventure dans la tente, mais seuls 12 continueront. Qui parviendra à décrocher le premier tablier bleu tant convoité, et qui devra malheureusement quitter le concours ?

Le Meilleur Pâtissier saison 13, présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !

LA MÉCANIQUE

ÉPREUVE 1 – L’ÉPREUVE CRÉATIVE

Jugée par Cyril Lignac et Mercotte, en présence de Laëtitia Milot, avec dégustation directement aux plans de travail.

Cette année, le célèbre duo a décidé de bouleverser la routine. Désormais, la première épreuve de chaque semaine sera l’épreuve créative, où audace et imagination seront de rigueur. Les candidats devront respecter une thématique, tout en offrant des visuels époustouflants, de la gourmandise, et des histoires personnelles marquantes.

ÉPREUVE 2 – L’ÉPREUVE TECHNIQUE : LES SECRETS DES GRANDS CHEFS

Avec dégustation à l’aveugle par Cyril Lignac, Mercotte et en présence de Laëtitia Milot.

Grande nouveauté : pour la première fois, Mercotte confie son épreuve technique à certains des plus grands chefs pâtissiers. Ces experts, issus de maisons prestigieuses, dévoileront leurs recettes fétiches et leurs gestes techniques. Aux candidats de tenter de les reproduire avec brio !

ÉPREUVE 3 – L’ÉPREUVE SURPRISE

Jugée par Cyril Lignac et Mercotte, en présence de Laëtitia Milot.

Chaque semaine se terminera par une épreuve inédite et pleine de surprises. Nos pâtissiers devront revisiter divers desserts : spécialités régionales, trompe-l’œil ou grands classiques. Tout peut arriver dans cette épreuve, que ce soit des duels, des sculptures à réaliser, des épreuves en binôme, ou des jurés inattendus. Le meilleur gâteau de cette épreuve remportera le « Cupcake d’or », synonyme d’immunité et qualification immédiate pour la semaine suivante.

Le Meilleur Pâtissier du 10 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !