Le Meilleur Pâtissier : lancement de la saison 13 le 10 octobre 2024 avec du changement !

Le Meilleur Pâtissier saison 13, ça démarre le jeudi 10 octobre 2024 sur M6. Une nouvelle saison marquée par l’arrivée de Laetitia Milot à l’animation et la suppression de l’épreuve technique de Mercotte !











Le Meilleur Pâtissier nouvelle saison, présentation

Nouvelle saison, nouvelles surprises pour la saison 13 du « Meilleur Pâtissier » ! Cette année, l’actrice Laëtitia Milot rejoint Cyril Lignac et Mercotte pour une édition encore plus gourmande. Quatorze pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, vont s’affronter en faisant preuve de créativité et de technique pour conquérir le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : des épreuves revisitées, des rebondissements et des nouveautés qui promettent de marquer les esprits. À la clé, le prestigieux trophée du Meilleur Pâtissier !

L’arrivée de Laetitia Milot

Laëtitia Milot, actrice emblématique de séries françaises comme « Plus belle la vie », fait son entrée dans « Le Meilleur Pâtissier ». Très appréciée du public, elle apporte avec elle une nouvelle énergie à l’émission, grâce à sa fraîcheur, son empathie et son véritable amour pour la pâtisserie. Au fil de la saison, elle échangera avec les candidats sur leurs parcours, leurs inspirations et leurs motivations, offrant ainsi aux téléspectateurs une plongée plus intime et humaine dans l’univers des participants. Une dimension enrichissante qui promet d’ajouter une touche unique à cette nouvelle édition.

Le déroulement

ÉPREUVE 1 – L’ÉPREUVE CRÉATIVE

Jugée par Cyril Lignac, Mercotte, et Laëtitia Milot, cette dégustation se fait directement au plan de travail. Le duo légendaire de juges a décidé de bousculer les règles : désormais, chaque semaine commence par l’épreuve créative. Les candidats devront faire preuve d’audace et d’imagination, en respectant une thématique imposée, avec des visuels époustouflants, de la gourmandise et des histoires personnelles marquantes.



ÉPREUVE 2 – L’ÉPREUVE TECHNIQUE, LES SECRETS DES GRANDS CHEFS

Cette épreuve, dégustée à l’aveugle par Cyril Lignac, Mercotte et Laëtitia Milot, est incarnée par les plus grands experts de la pâtisserie. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, Mercotte confie son épreuve technique à d’éminents chefs pâtissiers issus de maisons prestigieuses. Ils révèlent leurs recettes phares ainsi que leurs techniques les plus sophistiquées. Les candidats devront tenter de reproduire ces secrets de chefs.

ÉPREUVE 3 – L’ÉPREUVE SURPRISE

Jugée par Cyril Lignac, Mercotte et Laëtitia Milot, cette épreuve finale de la semaine est un défi inattendu. Chaque semaine, les candidats seront confrontés à des épreuves inédites où tout peut arriver : revisiter des desserts classiques, proposer des trompe-l’œil, ou encore honorer des saveurs régionales. Le meilleur gâteau de l’épreuve remportera le prestigieux « Cupcake d’or », offrant au vainqueur une immunité et une place pour la semaine suivante.

Rendez-vous tous les jeudis sur 6play dès le 10 octobre pour suivre la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier !