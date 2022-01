« Sam » du lundi 10 janvier 2022 : vos deux épisodes de ce soir sur TF1

5 ( 5 )

« Sam » du lundi 10 janvier 2022. Vous avez aimé les deux premiers épisodes de la saison 6 de « Sam » ? Bonne nouvelle, elle est de retour ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 pour les épisodes 3 et 4 intitulés « Martial » et « Alice ».







« Sam » du lundi 10 janvier 2022 : vos deux épisodes de ce soir

« Martial » : Xavier, amnésique suite à son accident, n’a plus aucun souvenir de son passé. Véro est incapable de s’en occuper et il ne reste plus que Sam pour gérer la situation. Persuadée de pouvoir lui faire retrouver la mémoire grâce à sa vocation première, elle persuade Anne-Marie d’engager Xavier comme prof suppléant… Mais cette décision ne va-t-elle pas, au bout du compte, éloigner les deux amis ?

« Alice » : Les relations entre Anne-Marie et Sam sont de plus en plus tendues tandis que la complicité entre Xavier et Félicia crève les yeux. Jalouse, Sam se dispute violemment avec lui avant de chercher du réconfort auprès de Fée. Mais ce rapprochement soudain entre les deux femmes risque de tout gâcher…

Succès d’audience pour la première soirée

Il y une semaine les deux premiers épisodes de cette 6ème saison ont réuni 4.05 millions de téléspectateurs, 20.2% de pda sur l’ensemble du public et une large place de leader sur le public jeune et féminin avec jusqu’à 27% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Bref, et pour faire court, ce fut un retour réussi !



#Audiences @TF1

Beau lancement pour la saison 6 de #SAM

Très Largement Leader avec 4.3 M de tvsp.

Et de belles PdA sur cibles (sur les 2 Ep.):

27% sur les FRDA-50 ans

24% sur les 15-24 ans

21% sur les 15-34 ans

La suite c'est lundi prochain à 21h10 sur @TF1 & en replay sur @MyTf1 pic.twitter.com/EFPv7yVvtD — TF1 Pro (@TF1Pro) January 4, 2022

Quel accueil lui réserverez-vous cette semaine ?

