« Manipulations » débarque ce soir : histoire, résumé et casting de la série de France 2

5 ( 5 )

« Manipulations » débarque ce soir, lundi 10 janvier 2022, sur France 2 et sur France.TV pour le streaming et le replay. Et comme vous vous demandez sûrement de quoi on parle, on vous présente cette nouvelle mini-série portée par Marine Delterme et Marc Ruchmann. Coup d’envoi à partir de 21h10 juste après « Un si grand soleil ».







Publicité











Publicité





« Manipulations » : histoire, résumé

Maud est une businesswoman accomplie, mère comblée, entourée d’amis fidèles. Seul manque un homme, qui partagerait sa vie. Elle croise alors le chemin de Mathias. Et n’ose y croire. Pourtant, Mathias l’aime, et il est parfait. Comblée, Maud ne voit pas ce qui se trame. Et quand son fils commence à creuser, il comprend rapidement que sa mère est sous l’emprise d’un dangereux manipulateur .

Le début : Maud Bachelet semble vivre une vie parfaite : une entreprise en expansion, des amis fidèles, des enfants indépendants et aimants. Seule ombre au tableau ? Sa vie sentimentale, ébranlée par le coming-out du père de ses enfants quelques années plus tôt. Mais tout change lorsqu’elle rencontre le très charismatique Mathias Maubert, reporter de guerre de passage à Lille. Démarre alors une idylle qu’elle n’espérait plus. Mais on découvre rapidement que les plans de Mathias sont tout autres…

Interprètes et personnages

Marine Delterme (Maud)

Marc Ruchmann (Mathias)

Constance Dollé (Déborah)

Scali Delpeyrat (Laurent)

Anne Loiret (Caroline),

Julien Crampon (Joseph),

Adèle Galloy (Tara)

Gaëla Le Devehat (Cathy)

…

« Manipulations » : les deux premiers épisodes

Épisode 1

Maud Bachelet semble vivre une vie parfaite : une entreprise en expansion, des amis fidèles, des enfants indépendants et aimants. Seule ombre au tableau ? Sa vie sentimentale, ébranlée par le coming-out du père de ses enfants quelques années plus tôt. Mais tout change lorsqu’elle rencontre le très charismatique Mathias Maubert, reporter de guerre de passage à Lille. Démarre alors une idylle qu’elle n’espérait plus. Mais on découvre rapidement que les plans de Mathias sont tout autres…



Publicité





Épisode 2

Pour Maud, le retour d’Italie est un peu brutal : profitant de son absence, Joseph a l’air d’être reparti dans ses travers. Mathias, lui, va rapidement profiter d’une relation mère-fils qui se tend pour mettre Joseph hors d’état de nuire. Mais ce dernier, qui commence à voir clair dans le jeu de Mathias, ne compte pas se laisser faire.

« Manipulations » : quand le #plancœur tourne mal. Ce lundi 10 janvier sur notre antenne et sur https://t.co/PaFR6EAGCN : découvrez notre nouvelle mini-série très addictive, avec Marine Delterme et Marc Ruchmann. pic.twitter.com/cHBKOJIcJi — France 2 (@France2tv) January 8, 2022

Envie d’en voir plus ? Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note