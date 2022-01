5 ( 1 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 2 janvier 2022 – L’année commence à peine et ce dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette première émission de l’année 2022.







« Sept à huit » du dimanche 2 janvier 2022 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 un internat d’excellence réservé à des adolescents issus de milieux défavorisés. Leur potentiel, mais aussi parfois leurs problèmes de discipline.

Dans « 7 à 8 »



🔵 Elle a 8 ans et pèse 150 kilos. Les pérégrinations et le destin de l’ours Sorita réintroduite dans les vallées du Béarn.

🔵 A seulement 50 ans, ils doivent apprendre à vivre avec Alzheimer. Un document bouleversant.

🔵 La déclaration d’amour de Charlotte Gainsbourg à sa mère, Jane Birkin, dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 2 janvier 2022.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

