Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 23 janvier 2022

5 ( 5 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 23 janvier 2022 – En cette fin de week-end et comme chaque dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission d’aujourd’hui.







Publicité











Publicité





« Sept à huit » du dimanche 23 janvier 2022 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Cours de cuisines ou recettes gastronomiques, jamais les pâtes n’avaient autant aiguisé l’appétit des Français. Certaines industriels tricolores tentent même de rivaliser avec les marques italiennes.

Dans « 7 à 8 »



Publicité





🔵 À Marseille, 400 policiers assurent le service de nuit. Trafic, règlement de compte, violences conjugales, un document saisissant au coeur d’une des villes les plus criminogènes de France.

🔵 Michel Drucker dans portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara. Après avoir frôlé la mort il y a un peu plus d’an, il a repris sa place à la télévision et remonte sur scène contre l’avis de ses médecins.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 23 janvier 2022.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note