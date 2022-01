Un si grand soleil en avance : Fred ne veut pas du bébé avec Myriam (résumé + vidéo épisode n°818 du 12 janvier 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 12 janvier en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Moment compliqué en vue pour Myriam ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle se décide à annoncer à Fred qu’elle est enceinte et sa réaction est loin d’être positive…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu'au 28 janvier 2022







Un si grand soleil résumé de l’épisode 818



Myriam annonce à Fred qu’elle est enceinte de lui. Mais Fred ne veut pas du bébé ! Il est très clair : il veut que Myriam avorte. C’est hors de question pour la jeune femme, qui sait que c’est sûrement sa dernière chance de devenir maman. Elle est prête à élever son bébé seule.

Tandis qu’Eliott doit faire un choix cornélien, Camille et Steve, eux, sont plus que jamais soudés malgré les épreuves qu’ils traversent.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 12 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

