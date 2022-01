Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 28 janvier 2022

5 ( 6 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 28 janvier 2022 – En cette fin de week-end et comme chaque dimanche soir, il est pour les fans de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » de découvrir ce qui va se passer prochainement. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Mo va faire une rencontre inattendue tandis que de son côté, Elisabeth met la pression sur Arthur… Et Akim tente de recoller les morceaux avec Lucille !

Lundi 24 janvier 2022, épisode 826 : Alors que Mo, Lucille et David se laissent entraîner dans une soirée qui va leur réserver bien des surprises, Elisabeth s’inquiète de la vie sentimentale de son petit-fils.



Mardi 25 janvier 2022, épisode 827 : Après une nuit particulièrement mouvementée, Mo, David et Lucille doivent faire face à bien des mystères, alors qu’Akim espère quant à lui faire repartir son couple sur de meilleures bases.

Mercredi 26 janvier 2022, épisode 828 : Tandis que David dissimule ses agissements, Mo se fait aborder par un séduisant inconnu qui ne la laisse pas indifférente. A l’hôpital, Claire et Janet doivent composer avec une patiente difficile.

Jeudi 27 janvier 2022, épisode 829 : De plus en plus mal à l’aise, David se résout à faire un aveu pénible à Lucille. Pendant ce temps, Elisabeth met de plus en plus la pression à son petit-fils…

Vendredi 28 janvier 2022, épisode 830 : Alors qu’Akim est plus que jamais sur les nerfs, Mo vit une expérience complètement inattendue, tandis que Florent et Claire voient la vie en rose.

