« Une si longue nuit » du 27 janvier 2022 : vos deux épisodes de ce soir

« Une si longue nuit » du 27 janvier 2022. Ce soir, suite de la nouvelle série évènement de TF1 portée par Mathilde Seigner, Sayyid El Alami et Jean-Pierre Darroussin. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et/ou en replay sur MYTF1 pour découvrir les épisodes 3 et 4. Rappelons que la série ne compte que 6 épisodes au total.







« Une si longue nuit » du 27 janvier 2022

Épisode 3 : La descente aux enfers continue pour Sami. La piste de la dispute dans le bar tourne court. Elle met cependant en lumière la personnalité complexe de Gloria, grosse consommatrice de drogue, au grand étonnement de ses parents. Isabelle, rejointe par Leïla, jeune avocate idéaliste, continue de remuer ciel et terre pour défendre son client. Malheureusement, Sami, entre désespoir et peur, se rapproche d’Anis, le caïd, et accepte de faire rentrer des boulettes de cocaïne au parloir.

Épisode 4 : Isabelle et Leïla continuent de chercher d’autres pistes pour semer le doute dans l’esprit des jurés. Mais Isabelle se décourage. Jeff a peut-être raison. Sami est perdu. Malgré les protestations de Leïla, elle est au bord d’abandonner. D’autant que Sami, tatoué, rasé, musclé, est devenu un vrai taulard et n’a plus rien de l’étudiant sage qu’il était.

Quelle audience en deuxième semaine ?

Petit démarrage la semaine dernière la série a démarré timidement suscitant la curiosité de 3.24 millions de téléspectateurs soit 17.2% du public présent devant son poste de télévision. Qu’en sera t-il en deuxième semaine ?



