« Why Women Kill » du 27 janvier 2022 : ce soir deux épisodes inédits de la saison 2

5 ( 5 )

« Why Women Kill » du 27 janvier 2022. Ce soir à la télé, M6 vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 2 de sa série à succès « Why Women Kill ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.Pour cette nouvelle soirée, découvrez les épisodes n°7 et n°8.







Publicité











Publicité





« Why Women Kill » du 27 janvier 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 7 : Le piège se referme

Rita tout juste veuve, son exaltation est de courte durée lorsque Catherine doute de son innocence dans la mort de Carlo, pour le plus grand plaisir d’Alma. Dee présente Vern à ses parents lors d’un dîner riche en révélations…

Épisode 8 : D’humeur assassine

Arrêtée pour un meurtre qu’elle n’a pas commis, Rita se demande si elle est prête à tout pour sauver sa peau. Alma célèbre son admission au Club des jardins mais son mari déplore son humeur assassine et sa fille devient suspicieuse à propos de la disparition de leur voisine…



Publicité



"Je sais maintenant d'expérience qu'anéantir ses ennemis est le meilleur des cosmétiques !" #WhyWomenKill, nouvel épisode inédit, jeudi à 21.10 pic.twitter.com/vxNtEh9CVb — M6 (@M6) January 25, 2022

Et juste après

Après ces deux épisodes inédits de « Why Women Kill », vous retrouvez encore « Why Women Kill ». Dès 22h55 3 épisodes de la saison 1 vous seront ainsi proposés !

– Saison 1 – épisode 5 : Que sera sera

– Saison 1 – épisode 6 : Tout ce qu’on veut cacher

– Saison 1 – épisode 7 : Les petits mouchoirs

« Why Women Kill » c’est soir dès 21h10 sur M6 puis en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note