Coupe de France : « Nice / Marseille » en direct, live et streaming sur France 3 et France.Tv (+ live score)

Coupe de France : « Nice / Marseille » en direct, live et streaming sur France 3 et France.Tv. C’est LE choc des quarts de finale de la Coupe de France de football. Ce soir Nice affronte Marseille.







Une équipe de Nice en pleine confiance qui, rappelons-le, a réussi l’exploit d’éliminer le PSG de la compétition et joue de surcroît à domicile. Face à eux, les stars de l’OM qui peuvent se targuer de leur deuxième place en Ligue 1 avec un petit point d’avance sur les Niçois. Bref, mais vous l’aurez compris, cette rencontre s’annonce passionnante…

Coupe de France : « Nice / Marseille » : en direct, live et streaming

Pour ne pas rater une miette de cette rencontre qui se jouera depuis l’Allianz Riviera de Nice, calez-vous bien dans votre fauteuil et branchez-vous sur France 3 dès 21h10. Coup d’envoi de la rencontre à 21h15.

Si vous n’êtes pas à la maison mais que vous êtes connectés, possibilité de suivre la rencontre en live et streaming vidéo via le site et/ou l’application France.TV et sa fonction direct.

Suivez également le match en direct et steaming via l’offre numérique disponible sur France TV Sport. . Le site et l’application France tv sport vous proposent aussi : extraits des rencontres, meilleurs moments, résultats, calendriers, classements, coulisses, reportages, analyses…

Score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

OGC Nice : 0

OM : 0

« Nice / Marseille » se joue ce soir sur France 3. Qui va l’emporter et se qualifier pour la 1/2 finale ?

