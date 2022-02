Ici tout commence spoilers : Joachim de retour, Célia se rapproche de Théo, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 7 au 11 février)

5 ( 4 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 7 au 11 février 2022 – Alors qu’en ce samedi le week-end commence, il est l’heure pour les fans de « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va encore être mouvementée pour Clotilde.







En effet, après avoir du révéler la vérité, Clotilde va se retrouver face au retour de Joachim. Mais elle va apprendre une nouvelle qui va tout changer… Et le comportement étrange de Guillaume pousse Kelly à mener sa petite enquête…

Quant à Célia, elle fait des avances à Théo et s’attire les foudres de Marta !



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 7 au 11 février 2022

Lundi 7 février (épisode 330) : Etouffée par la culpabilité, Laetitia envisage de quitter l’institut pour de bon. Au potager, Célia découvre qu’entre l’amour et la haine, il n’y a qu’un pas. A l’institut, Anaïs, Jasmine et Lionel demandent l’aide d’Antoine.

Mardi 8 février (épisode 331) : Rien ne va plus pour Clotilde. Le temps des confrontations et des grandes révélations a sonné. De son côté, Tom fait face à une désillusion sentimentale. En cuisine, Théo reçoit les avances d’une de ses camarades.

Mercredi 9 février (épisode 332) : Le retour de Joachim n’est pas pour déplaire à Clotilde, mais Guillaume ne digère pas la trahison. A l’institut, les foudres de Marta s’abattent sur Célia. Anaïs et ses alliés frappent de plus en plus fort.

Jeudi 10 février (épisode 333) : Clotilde fait une surprenante découverte qui remet en question sa relation avec Joachim. Puisqu’Anaïs doute toujours, Lisandro décide de mener son enquête à son tour. A l’institut, Tom dévoile son vrai visage à Salomé.

Vendredi 11 février (épisode 334) : A l’institut, Kelly est prête à tout pour découvrir ce que cache Guillaume. De son côté, Enzo s’improvise « coach » pour aider Mehdi. En cuisine, Anaïs et ses alliés décident de lancer une opération coup de poing.

