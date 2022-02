Demain nous appartient spoilers : la police trouve le coupable, Noor et Cédric succombent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 7 au 11 février)

4.7 ( 6 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 7 au 11 février 2022 – Alors le week-end ne fait que commencer, comme chaque samedi, il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être encore être très compliquée pour Chloé et Alex.







Publicité





En effet, alors qu’Andréa est mort, les soupçons se portent sur Flore ! En fin de semaine, la police est certaine de l’identité du coupable alors qu’Alex est au plus mal. Et Flore est totalement incontrôlable, elle menace Alex avec son arme avant de s’en prendre à Maxime !

De leur côté, Noor et Cédric succombent et vivent leur histoire en secret. Gabriel souffre de savoir Noor avec un autre…



Publicité





Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 7 au 11 février 2022

Lundi 7 février (épisode 1116) : La police se concentre sur une nouvelle piste… Bart a enfin des nouvelles de sa mère, mais celle-ci a une étrange attitude. Désœuvré, Sylvain ne semble plus satisfait de sa vie de nouveau riche. Il fait une nouvelle rencontre. Noor est complètement perdue : elle ne comprend plus l’attitude de Cédric à son égard.

Mardi 8 février (épisode 1117) : La police fait une terrible découverte sur Pénélope. Flore agit de plus en plus bizarrement. Victoire et Benjamin profitent de leurs retrouvailles quand un accident perturbe leur petit bonheur. Pour se préparer au concours d’éloquence, Raphaëlle a réservé aux élèves un exercice très original.

Mercredi 9 février (épisode 1118) : L’intuition de Martin sur l’enquête est confirmée. La tension est à son comble chez les Delcourt. Gabriel vit mal la nouvelle histoire d’amour de Noor. Celle-ci profite de tous les moments partagés avec Cédric. En pleine crise existentielle, Sylvain s’enfonce un peu plus dans son mensonge.

Jeudi 10 février (épisode 1119) : La situation d’Alex est préoccupante. La police a la preuve de l’identité du coupable, mais les Delcourt ne sont pas au bout de leurs peines. Sans même s’en rendre compte, Vanessa vient perturber la relation naissante entre Audrey et Damien. Maud tente le tout pour le tout et profite du concours d’éloquence pour se réconcilier avec Jack.

Vendredi 11 février (épisode 1120) : La police s’organise pour rattraper le coupable. Chloé reçoit enfin une bonne nouvelle qui lui fait reprendre espoir. Damien joue avec la patience d’Audrey et s’amuse de sa jalousie. Noor et Cédric continuent leur histoire d’amour compliquée et doivent affronter de nombreux obstacles.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 7 au 11 février 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note