« Je te promets » du 28 février 2022 : les deux épisodes de ce soir sur TF1 (saison 2)

« Je te promets » du 28 février 2022. Le « This Is Us » français est de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la 2ème saison. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur MYTF1 pour deux épisodes inédits !







Au casting cette année encore Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé ou bien encore Narcisse Mame.

« Je te promets » du 28 février 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode de 21h10 : Paul se lance dans l’achat d’une grande voiture familiale un peu au-dessus de ses moyens car il veut le meilleur pour sa famille. Sorti de cure de désintoxication, Mica veut essayer de se racheter et demande pardon à son entourage. Maud a une très belle proposition pour chanter dans un hôtel, mais elle ne peut pas accepter sans faire une croix sur le lexo club. La mère de Rose vient récupérer sa fille et violente Agnès. Furieux, Mathis veut porter plainte et adopter Rose.



Épisode de 22h00 : C’est l’anniversaire de mariage de Flo et Paul mais une fois n’est pas coutume, ce sont les enfants qui veulent faire une surprise à leurs parents. Tanguy est ravi d’enfin pouvoir passer du temps avec Mica et Mathis pour son enterrement de vie de garçon. Avec son mariage, il espère entrer dans le clan Gallo. Pour Mica, cet événement est l’épreuve du feu. Il fait tout pour ne pas craquer et se remettre à boire. De son côté, Maud ressort les vieux dossiers et règle ses comptes avec Agnès.

La bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce de cette nouvelle semaine de diffusion…

Quelle audience cette semaine ?

La semaine dernière votre série a subi un petit coup de mou ne réunissant plus que 2.87 millions de téléspectateurs pour 14.5% de part de marché. Un score plutôt faible en raison du succès de « L’amour est dans le pré » sur M6.

