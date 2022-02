« À fond » avec José Garcia et André Dussollier : ce soir sur M6 (lundi 28 février 2022)

4.9 ( 8 )

Serez-vous « À fond » ce soir ? M6 rediffuse la comédie de NICOLAS BENAMOU porté par José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux, Charlotte Gabris, Vincent Desagnat, Joséphine Callies, Stylane Lecaille, Jérôme Commandeur…







« À Fond » c’est l’histoire d’une famille comme les autres ou presque qui s’apprêtait à passer des vacances tranquilles.

« À Fond » : histoire, résumé

Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin d’éviter les embouteillages pour les vacances d’été. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur 130 km/h. Au moment où une dernière bourde de Ben, le beau-père, pousse Julia, excédée, à demander qu’on fasse demi-tour, Tom s’aperçoit qu’il ne contrôle plus son véhicule. L’électronique de bord ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h puis 160 km/h. Toutes les manœuvres pour ralentir la voiture emballée restent sans effet. Une voiture folle, six passagers au bord de la crise de nerfs et un embouteillage monstre qui les attend à moins de deux cents kilomètres de là…

À propos

❚ Valérie Bonneton a failli être au casting du film pour le 1er rôle féminin. Non disponible au moment du tournage, elle a été remplacée par Caroline Vigneaux.



❚ Tout le film a été tourné avec des véhicules à vitesse réelle et non en studio (source)

❚ Succès d’estime au box-office, la comédie a frôlé avec le million de spectateurs lors de sa sortie en salles.

« À Fond » : bande-annonce vidéo

Comme toujours on termine avec les images et la bande-annonce officielle de votre film…

Serez-vous « À Fond » ce soir ?

