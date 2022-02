5 ( 5 )

« L’amour est dans le pré » du 14 février 2022 : ce soir, les portraits de la saison 17 (partie 1). C’est parti pour la nouvelle saison de l’émission à succès de M6 « L’amour est dans le pré ». Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY pour découvrir les portraits des 13 agriculteurs de cette nouvelle saison.







Publicité











Publicité





« L’amour est dans le pré » du 14 février 2022 : ce soir, les portraits partie 1

Quelques semaines après une saison 16 riche de six nouvelles idylles, treize nouveaux cœurs à prendre se lancent à leur tour dans la grande aventure L’amour est dans le pré ! Un objectif, un seul : les papillons dans le ventre, le grand frisson, LA rencontre qui changera peut-être leur vie à jamais.

Partie aux quatre coins de la France, Karine Le Marchand vous emmène découvrir celles et ceux qui s’apprêtent à partager, sans fard, leur quête amoureuse. Et certains profils vont vous surprendre !

9 hommes, 4 femmes, âgés de 24 à 72 ans. Leurs trajectoires sont nombreuses et singulières. Leurs métiers le sont tout autant. Éleveurs, céréaliers, viticulteurs, arboriculteurs mais aussi inséminateurs, castanéiculteurs et même… maitre brasseurs !



Publicité





Leurs accents corse, ch’ti, du sud, de l’ouest et de l’est vont résonner durant plusieurs mois dans vos salons. Leurs histoires vont à n’en pas douter vous émouvoir, vous amuser, vous irriter parfois aussi. Surtout elles nous rappelleront une fois de plus qu’il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux.

Regardez bien les portraits de ces treize agriculteurs à la recherche de l’âme sœur et écoutez-les attentivement. Si vous sentez que votre cœur bat plus fort, laissez-vous guider, prenez un papier, un stylo ou votre plus beau clavier… et écrivez !

La bande-annonce

En cette Saint-Valentin, 13 cœurs sont à prendre. Et vous les découvrirez dès 21h10 sur M6.

"Cette année, pour la Saint Valentin, vous avez rendez-vous avec 13 cœurs à prendre" ❤️

Les premiers portraits de #ADP, dès lundi à 21.10 pic.twitter.com/TZI85tzKSy — M6 (@M6) February 12, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note