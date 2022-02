EXCLU Plus belle la vie : les Nebout récupèrent Rémi, Boher soupçonne Patrick (infos PBLV)

4.3 ( 25 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 4 mars 2022 C’est la fin du week-end et comme chaque dimanche soir, il est temps pour les accros à la série marseillaise « Plus belle la vie » de découvrir ce qui les attend dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Babeth et Patrick vont enfin pouvoir récupérer leur bébé !

En effet, au bureau de l’ASE, Manon signe tous les papiers pour pouvoir récupérer Rémi Nebout. Elle est accompagnée de Babeth et Patrick qui se font passer pour des flics. Exceptionnellement, Mme Lafarge les autorise à voir Rémi. Babeth sert son bébé de toutes ses forces, ce qui lui permet un peu plus d’accepter que Manon soit la mère de Raphael même si c’est un sujet encore sensible… Le lendemain, Babeth annonce à Patrick que Mme Lafarge de l’ASE l’a informé que la demande de rétraction de Manon a été acceptée.



De son côté, Patrick prend de gros risques. Il a pris sa décision et veut faire le go fast. Babeth et Manon pense que c’est une erreur et Manon prévient Patrick : Rayan est quelqu’un d’imprévisible, sans foi ni loi. Au commissariat, Eric et Boher expliquent à Revel le dispositif qu’ils vont mettre en place pour intercepter la drogue que doit ramener le gang d’Espagne. Boher voit bien que Patrick lui cache quelque chose mais ne parvient pas à en savoir plus.

Anh Hao met le sac d’argent dans la voiture de Patrick qui part pour l’Espagne. Arrivé là-bas, il rencontre le dealer Catalan qui lui met d’autorité les sacs de drogue dans le coffre. Patrick stresse. Les flics sont en place à Marseille mais Boher trouve étrange qu’il n’y ait aucun signe d’activité. Boher pense qu’il y a une taupe…

Malgré l’absence de preuve, Boher continue de soupçonner Patrick et lui promet qu’il ne va pas le lâcher. Patrick rejoint Rayan et Anh Hao : il avait vu qu’il était pisté par Boher et avait réussi à le semer le temps de planquer la drogue. De retour chez lui, Patrick demande à Babeth de mettre un peu de distance avec Léa et Boher le temps que tout se tasse. Au commissariat, Revel est furieux d’avoir loupé l’opération et demande à ses équipes de déclarer la guerre aux gangs…

Patrick, Babeth et Manon prévoient d’échanger les bébés ! Et ça s’annonce compliqué puisque la famille Nebout a beaucoup vu Raphaël…

De son côté, Franck quitte l’appartement de Blanche et s’installe avec Delphine. Le couple est ravi mais ça ne se passe pas comme prévu : Théo, le fils de Delphine, est de retour à Marseille. Il est sans Coralie et leur explique qu’ils font un break… Mais Théo semble leur cacher quelque chose. En voiture avec sa mère, ils sont pris pour cible et se font tirer dessus !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 14 février sur France 3

Au réveil, Patrick et Babeth s’aperçoivent que Raphael n’est plus là. L’angoisse monte et l’hypothèse de l’enlèvement devient de plus en plus probable. Ils pensent automatiquement à Manon. Patrick va remuer ciel et terre pour retrouver son fils. Rayan et Anh Hao sont chez Manon, elle a déserté son appartement avec le fric. Rayan se venge et met l’appart sens dessus-dessous. Patrick arrive avec Eric devant l’immeuble de Manon et croisent Rayan…

C’est le jour du PACS. Rochat commence à stresser alors Sabrina le rassure : Rochat et Malika sont des âmes sœurs. Malika arrive en retard à la mairie mais Léa parvient à célébrer leur union. La petite bande arrive à la coloc pour célébrer ce PACS. Pendant la fête, Nathan surprend Malika faire quelque chose d’étrange…

Elsa contacte Karim pour une banalité, il faut fermer leur compte bancaire commun. Ophélie convainc Karim de revoir Elsa afin qu’elle réponde à ses questions…

