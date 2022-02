« Je te promets » du 14 février 2022 : les deux épisodes de ce soir sur TF1 (saison 2)

5 ( 4 )

« Je te promets » du 14 février 2022. Le « This Is Us » français est de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la 2ème saison. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur MYTF1 pour deux épisodes inédits !







Au casting cette année encore Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé ou bien encore Narcisse Mame.

« Je te promets » du 14 février 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode de 21h10 : Paul essaie d’organiser une soirée avec ses ados, mais ils ont tous mieux à faire. Les parents passent du coup la soirée seuls et rêvent à des projets futurs. Mica souffre à cause de son genou et manque d’antidouleur. Il n’est pas dans son état normal et gâche le karaoké que Julie avait organisé avec ses amis. Maud, qui vient de faire une fausse couche, reproche à Tanguy de s’être trop vite emballé. Mathis emmène Rose voir sa mère en prison, mais celle-ci refuse de la voir. Rose repart déçue.



Épisode de 22h05 : Paul va tout faire pour sauver la vie de sa famille lors de l’incendie de son bateau. 25 ans plus tard, Mica fuit le souvenir de la mort de son père, se bourre d’antidouleur et quitte Julie. Maud se vautre dans la culpabilité et regarde en boucle une cassette vidéo de son père jusqu’au drame : elle se coince dans l’appareil ! Mathis essaie de cacher sa peine en organisant une fête pour les enfants qui va mal se terminer.

"Pas de panique, le lézard a disparu."

Mais où est Hulk ? 🦎😭 ⏰ #JeTePromets, tous les lundis à 21:10. pic.twitter.com/8ZWoCPaLzg — TF1 (@TF1) February 13, 2022

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière votre série a rencontré un beau succès d’audience en réunissant 3.28 millions de fans moyenne pour 17.4% de part de marché sur l’ensemble du public et 29% sur les FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl). TF1 était leader des audiences de la première partie de soirée lundi dernier.

