« Leonardo » du 14 février 2022 : deux épisodes inédits ce soir sur France 2

« Leonardo » du 14 février 2022. La série évènement de France 2 se poursuit ce soir dès 21h10 en streaming et replay sur France.TV. Pour mémoire, cette superproduction internationale produite par Lux Vide, avec RAI Fiction et Big Light Productions, s'inscrit dans la stratégie d'alliances suivie par France Télévisions depuis 2018 pour enrichir la programmation de notre service public national avec des coproductions de séries européennes ambitieuses dans leurs moyens, leurs narrations, leurs talents associés.







Résumé général, histoire

Cette série en huit parties nous plonge en plein XVIe siècle, lors de l’arrestation du peintre et inventeur Leonardo da Vinci à Florence. Suspecté de détenir des informations sur la mystérieuse disparition de Caterina da Cremona, il va être emprisonné et interrogé longuement sur sa relation avec celle qui fut plus que sa muse. L’occasion pour lui de revenir sur les moments les plus importants de sa vie et de sa carrière.

Casting : interprètes et personnages

Dans les rôles principaux :

Aidan Turner (Leonardo da Vinci)

Matilda de Angelis (Caterina da Cremona)

Giancarlo Giannini (Andrea del Verrocchio)

Freddie Highmore (Stefano Giraldi),

Carlos Cuevas (Salai)

James D’Arcy (Ludovico Sforza)

Robin Renucci (Piero da Vinci)

Hugo Becker (Thierry)

« Leonardo » du 14 février 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 3 : Leonardo trouve refuge à Milan, à la cour du duc Ludovico Sforza. Pour tâcher de plaire au duc dont il convoite le mécénat, il accepte de créer un spectacle autour d’une pièce d’Ange Politien. Il collabore à cette occasion avec un acteur français, Thierry, dont il se rapproche de plus en plus, et y retrouve également Caterina, qui s’est installée à la cour avec son amant Bernardo.



Épisode 4 : Leonardo vit toujours à Milan et travaille pour le duc Ludovico Sforza, qui lui commande une statue équestre. Il engage comme modèle Giacomo, dit « Salai », un jeune garçon de la rue. Caterina, qui est restée à la cour malgré le départ de Bernardo, s’inquiète pour la santé du jeune duc Gian Galeazzo, le neveu de Ludovico, garçon solitaire qui s’est pris d’affection pour Leonardo.

« Leonardo », la série à succès inspirée de la vie de Leonard de Vinci continue ce soir dès 21h10 sur France 2 puis en replay sur France.TV

