« Il était une fois l’amour à la française » : ce soir sur France 3 (lundi 14 février 2022)

« Il était une fois l’amour à la française » : ce soir sur France 3. À l’occasion de la Saint-Valentin, France 3 diffuse une série documentaire sur notre Histoire et nos histoires d’amour qui ne sont pas étrangères l’une à l’autre. Depuis la Révolution française, l’amour est une affaire d’État en France, dans ce pays qui a décrété que « tous les Hommes naissent libres et égaux », quelle égalité existe-t-il dans les relations entre les femmes et les hommes ? Et quelle est la place du consentement ou du désir au fil du temps ? Cette histoire tumultueuse de plus de 200 ans fonde nos façons de voir l’amour.







« Il était une fois l’amour à la française » : présentation

Dans les esprits, il se dit souvent que l’amour n’aurait pas d’histoire, qu’il serait juste une sensation, voire une question d’hormones, une sorte d’excuse pour ne rien changer : « ça a toujours été comme ça ». Cette série documentaire, mêlant archives et témoignages, est le récit de la construction de codes amoureux, des enjeux politiques et sociaux qui les sous-tendent, les conflits à l’œuvre, les traces qui s’inscrivent peu à peu dans nos esprits, jusqu’à sembler naturelles.

Dans le combat des Français pour la liberté et l’égalité, les relations amoureuses sont sans cesse bousculées, réinventées. Et pourtant, elles restent dans l’ombre. Des Français de tout âge, connus ou inconnus, partagent leurs histoires familiales et intimes, et leurs voix se mêlent à la grande histoire de France. Cette autre façon de regarder notre histoire commune permet à la fois de se sentir intimement lié à elle, et de trouver des réponses pour pouvoir aimer simplement comme on en a envie.

Avec la participation de : Jean-Pierre Darroussin, Claire Chazal, Assa Sylla, Cécile Bois, Katherine Pancol, Geneviève Fraisse, Dave, Lilianne Rovère, Sarah Ouramoune, Queen Camille, Cédric Klapish, Yvonne Knibiehler, Grace Ly, Catherine Robbe-Grillet.



3 épisodes au programme

3 épisodes de 52 mn chacun, tous diffusés ce soir.

Épisode 1 : Les premiers pas : 1789 – 1914

Épisode 2 : Pour le meilleur et pour le pire : 1914 -1956

Épisode 3 : Désir et consentement : 1956 – Aujourd’hui

🇫🇷💕 De la Révolution française à nos jours, retour l’évolution de nos relations amoureuses au fil du temps. La série documentaire « Il était une fois l'amour à la française », racontée par Emmanuelle Béart, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/9E89nx8WrU — France 3 (@France3tv) February 13, 2022

