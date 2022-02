Audiences TV prime 13 février 2022 : « Spider-Man » leader devant « Papi Sitter »

4.9 ( 7 )

Audiences TV prime dimanche 13 février 2022. Hier soir victoire de TF1 avec la première diffusion en clair du film « Spider-Man : Far From Home ». Il a attiré 4.55 millions d’inconditionnels de l’homme araignée, soit 22.9% du public présent devant son poste de télévision.







Sans surprise carton sur toutes les cibles commerciales avec 35% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, 53% sur les 4-14 ans ou 51% sur les 15-24 ans.

#Audiences @TF1 #SpiderMan far from home, leader hier soir avec 4.5M de tvsp. Très puissant sur cibles avec :

🥇 35% de pda FRDA-50a

🥇 38% de pda 25-49a

🥇 51% de pda 15-24a

🥇 53% de pda 4-14a Dimanche prochain @TF1 "Shazam!" (inédit) pic.twitter.com/sE7Zg7pN4e — TF1 Pro (@TF1Pro) February 14, 2022



Audiences TV prime dimanche 13 février 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et le film « Papi Sitter » porté par Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Lui aussi inédit en clair, il a convaincu 3.93 millions de personnes soit 17.9% des téléspectateurs. Une belle revanche pour ce film qui était sorti en salles une semaine seulement avant que la France ne soit confinée…

M6 complète le podium avec son magazine « Capital ». Le thème de la semaine “Alimentation, bois, pêche : révélations sur les pillages et gaspillages de nos ressources !” a suscité l’intérêt de 2.19 millions de Français, soit 10.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.

Soirée plus décevante pour France 3 et le lancement de la saison 6 de « Grantchester ». À peine 1.99 million de fans pour les deux premiers épisodes pour 9% de part de marché.

Belle performance pour Arte avec la rediffusion du film « L’épreuve de force » de et avec Clint Eastwood et Sondra Locke, vu ou revu par 1.63 million de cinéphiles (pda 7.5%)

