« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse dévoilée aujourd’hui, on sait qui s’y cache (vidéo)

5 ( 2 )

« Les 12 coups de midi » du 14 février 2022, l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée – Il ne reste plus que 3 cases sur l’étoile mystérieuse dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Moins d’un mois après que Laurent ait découvert la précédente étoile, c’est aujourd’hui que celle-ci sera dévoilée !







Hier, Laurent n’a pas brillé sur le Coup de Maître et sa cagnotte n’a pris que 300 euros en plus, pour un total de 158.061 euros.







Du côté de l’étoile mystérieuse, qui totalise actuellement 26.917 euros de cadeaux, tous les indices ont été dévoilés et il ne reste plus que 3 cases, celles contenant la photo de la personne à découvrir.

On sait qui s’y cache et on peut vous dire que le Maître de Midi était certainement loin d’imaginer ça ! En effet, pour la première fois, il ne devrait pas s’agir d’une personnalité sur l’étoile mystérieuse mais d’un personnage de fiction : Kirikou.



Les indices présents sur cette étoile mystérieuse

Rappelons les indices présents sur l’étoile : la savane en fond, une girafe, un plan de travail, un pot à crayons, un pot de fleurs en terre, une feuille de vigne, une pépite d’or, et un arrosoir

Les 12 coups de midi vidéo replay du lundi 14 février 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’hier, voici la vidéo du replay.

