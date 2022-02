« Les 12 coups de midi » : un squelette en nouvel indice pour vous aider à trouver qui se cache derrière l’étoile mystérieuse !

4.2 ( 5 )

« Les 12 coups de midi » : un squelette pour vous aider à trouver qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! Après avoir reconnu Kirikou il y a maintenant près d’une dizaine de jours, Laurent poursuit son chemin dans « Les 12 coups de midi » de TF1. Et une nouvelle étoile mystérieuse est bien sûr proposée. Qui s’y cache ? Telle est la question…







Un nouvel indice a fait son apparition aujourd’hui sur l’étoile. Et il s’agit d’un squelette. Mais sur certaines pages Facebook dédiées à l’émission, ou sur la chaîne Youtube du Chasseur d’Étoile, on penche plus précisément sur une mâchoire de requin. Info ou intox ? Nul ne sait pour l’instant.

Sinon nous avons du côté des indices : un ponton en bois, des panneaux photovoltaiques et en image de fond un paysage très sauvage qui se situerait en Amazonie. Un oiseau commence également à se dessiner en haut à droite de l’image. Regardez bien l’image ci-dessous.







Récapitulatif des noms déjà proposés : Stomy Bugsy, Thomas Pesquet, Philippe de Dieuleveult, Yann Arthus-Bertrand, Mélanie Laurent, Elon Musk, Guillaume Canet, François Cluzet, Paule-Emile Victor et Henry Fonda.

Les 12 coups de midi vidéo replay du samedi 26 février 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

Où en est Laurent ?

Concernant Laurent, il n’a remporté que 1.000 € aujourd’hui pour sa 45ème participation, dont 500 pour sa cagnotte qui atteint la somme de 198.827 €

Retrouvez les 12 coups de midi demain à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

Envoyer la note