« Les enfants de la télé » du 5 février 2022 : ce soir sur France 2 « 50 ans de jeux à la télévision »

« Les enfants de la télé » du 5 février 2022 : ce soir sur France 2 une spéciale « »50 ans de jeux à la télévision » ». En ce samedi soir, double ration pour les fans de Laurent Ruquier. En plus de son émission « On est en direct » diffusée en seconde partie de soirée, prime spécial du divertissement « Les enfants de la télé ».







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

« Les enfants de la télé » du 5 février 2022 : demandez le programme

Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle avec « Les enfants de la télé » pour fêter 50 ans de jeux à la télévision !

Replongez avec Sophie Garel, Marie-Ange Nardi, Jean-Pierre Foucault, Bruno Guillon, Kev Adams, Daniel Prévost et Fabrice dans les archives d’Intervilles, de l’Academie des 9, de la Roue de la fortune, du Schmilblick, des Jeux de 20 heures ou encore du Juste prix !



Revivez les meilleurs moments de Guy Lux à Léon Zitrone, en passant par Jacques Martin ou Cyril Féraud !

Une grande soirée familiale à travers les décennies pour revoir avec plaisir ces images cultes, amusantes et parfois totalement inédites, qui ont fait les belles heures de la télévision.

Rendez-vous ce soir, samedi 5 février 2022, avec Laurent Ruquier pour plus de 2 heures de rire et de bonne humeur sur France 2 et en replay sur France.TV

