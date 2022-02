« Police de caractères » du 12 février 2022 : histoire et interprètes de l’épisode « Cadavre exquis », ce soir sur France 3

4 ( 4 )

« Police de caractères » du 12 février 2022. Ce soir sur France 3 dès 21h10, ou streaming vidéo et replay sur France.TV, découvrez un nouvel épisode de « Police de caractères » porté par Clémentine Célarié et Xavier Robic. Dans la résolution d’un crime, rien n’est écrit à l’avance, pourtant nos deux héros savent toujours en retrouver l’auteur….







« Police de caractères » du 12 février 2022 : histoire et résumé de l’épisode de ce soir

« Un loup dans la bergerie »

Le coup de force d’un groupe de militants végans au sein d’une ferme agricole tourne court lorsque l’un de ses membres est retrouvé mort dans la laiterie. Georges Moreau, l’éleveur, déambule dans sa ferme, couvert de sang, fusil au poing…

La rivalité entre végans et éleveurs est à son paroxysme, et ce coin paisible de la campagne lilloise devient le lieu de toutes les tensions. L’association de défense des animaux « La Ferme de Noé », avec à sa tête une jeune femme, Héléna, reproche en effet aux Moreau, père et fille, de maltraiter leurs animaux.



C’est dans ce contexte inflammable que l’enquête est prise en charge par Louise Poquelin et Étienne de Beaumont, suivie de près par le commissaire qui aime sa viande… saignante.

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux

Clémentine Célarié (Louise Poquelin)

Xavier Robic (Étienne de Beaumont)

Olga Mouak (Violette Langlois)

Cyril Garnier (Raphaël)

Jules Houplain (Antoine Poquelin)

Cypriane Gardin (Manon Poquelin)…

Avec la participation d’Armelle Deutsch et Jackie Berroyer

Un duo improbable mais terriblement efficace !« Police de caractères » avec Clémentine Célarié et Xavier Robic, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

