Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 20 février 2022

5 ( 3 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 20 février 2022 – Pour bien terminer le week-end et comme chaque dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 tout à l’heure dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité











Publicité





« Sept à huit » du dimanche 20 février 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Uniforme, levée de drapeau, classes à effectifs réduits. À Roubaix, une école différente qui la laïcité et la mixité sociale

Dans « 7 à 8 »



Publicité





🔵 Sur la route, ils tuent et mutilent souvent dans l’inconscience. Du tribunal à la prison, un document saisissant sur la lutte contre les chauffards.

🔵 Elles sont secrétaire, étudiantes ou commerçantes et montrent des photos intimes sur les réseaux sociaux. Un business lucratif mais attention aux dérives !

🔵 Et Angèle dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara. La chanteuse y évoque son amour pour une femme.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 13 février 2022.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note