« La fête des mères » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir (dimanche 20 février 2022)

« La fête des mères » un film de Marie-Castille Mention-Schaar qui sera diffusé pour la première fois en clair ce soir, dimanche 20 février 2022, dès 21h10 sur France 2. Possibilité de voir le film en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct. Dans les rôles principaux : Audrey Fleurot, Clotilde Courau et Nicole Garcia.







« La fête des mères » : l’histoire

Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir … Fils ou fille, nous restons quoiqu’il arrive leur enfant avec l’envie qu’elles nous lâchent et la peur qu’elles nous quittent. Et puis nous devenons maman … et ça va être notre fête !

Interprètes et personnages

Au casting de votre film…

Audrey Fleurot (Anne)

Clotilde Courau (Daphné)

Olivia Côte (Nathalie)

Pascale Arbillot (Isabelle)

Jeanne Rosa (Blanche)

Carmen Maura (Thérèse)

Nicole Garcia (Ariane)

Vincent Dedienne (Stan)



La bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce de ce film sorti en salles en 2018.

Après avoir vu ce film, peut-être aurez-vous l’envie soudaine d’appeler votre mère pour lui dire à quel point vous l’aimez…

