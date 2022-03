« Ce que Pauline ne vous dit pas » : histoire et interprètes de la mini-série de France 2 ce soir

5 ( 2 )

« Ce que Pauline ne vous dit pas » : histoire et interprètes de la mini-série qui débarque ce soir sur France 2. Ce soir dès 21H10 sur France 2 découvrez les deux premiers épisodes de « Ce que Pauline ne vous dit pas »… Une série en 4 épisodes dans laquelle tout accuse Pauline de la mort de son ex-mari, son attitude, ses mots et ses proches. La juge décide de ne pas la lâcher.







« Ce que Pauline ne vous dit pas » : l’histoire

Son ex-mari vient de mourir, tombé dans son jardin du haut d’un échafaudage de fortune. Pauline était sur place. C’est elle qui a prévenu les secours, mais juste un peu trop tard et tellement maladroitement… Tout l’accuse. Et chaque fois qu’elle tente de se justifier, elle s’enfonce un peu plus… Même son fils de 8 ans est persuadé qu’elle est coupable.

La machinerie judiciaire se met en place, les services sociaux s’en mêlent. Elle fait face à l’hypocrisie puis à la rage et l’acharnement de sa belle-famille, elle n’a pas les mots pour se défendre, elle est fragile, imprévisible. C’est une femme brisée par des années de mépris et de petites humiliations quotidiennes.

La juge d’instruction – presque aussi fragile qu’elle au sein de l’institution – y voit rapidement un mobile. Elle n’en démordra pas.



Interprètes et casting

Ophélia Kolb (Pauline)

Grace Seri (Morgane Sabaly)

Sylvie Testud (Marie Hermann)

Pierre Arditi (Bernard Borel)

Hélène Alexandridis (Blandine Borel)

Antoine Berry-Roger (Olivier Borel)

Guillaume Marquet (Romain Borel)

Kevin Azaïs (Enzo Dupre)

Aurélien Recoing (le procureur Pérez),

Nagisa Morimoto (Kim)

Igor Mendjisky (Willy)

Georgia Scalliet (Alice)

Grégoire Oestermann (Maître Gibaud)

François Nambot (Francœur)

Solàn Machado Graner (Damien)

Résumés des épisodes

Résumé épisode 1

Pauline a deux enfants, Damien, 8 ans, et Rose, 1 an. Son mari, dont elle est en train de se séparer, refuse de l’aider financièrement et l’humilie dès qu’il le peut. Alors qu’elle conduit son fils chez son père pour récupérer sa console, Damien aperçoit sa mère agenouillée dans le jardin devant le corps inerte de son père, sous un échafaudage, baignant dans une mare de sang. Damien panique, Pauline également. Elle prend sa voiture, ramène ses enfants chez elle… Et appelle enfin le Samu. Les urgentistes lui demandent de retourner sur les lieux, étonnés qu’elle soit partie de chez Olivier et qu’elle ait pris autant de temps à les appeler. Morgane Sabbaly, une nouvelle juge d’instruction, et Marie Hermann, major de gendarmerie, sont appelées pour résoudre cette affaire.

Résumé épisode 2

Pauline vient de rompre avec son petit ami, Enzo. Puis elle embarque ses deux enfants et disparaît. Les soupçons grandissent autour de la culpabilité de Pauline. Pourquoi n’a-t-elle pas appelé le Samu quand elle a découvert le corps d’Olivier ? Pourquoi est-elle partie sans prévenir personne avec Damien et Rose ? La mère en fuite et ses enfants sont rapidement interceptés.

Sans explications valables à donner à la juge, Morgane Sabbaly, Pauline se retrouve en détention provisoire. Bernard et Blandine Borel, les parents d’Olivier, lui proposent leur avocat pour la défendre : Maître Gibaut. Les grands-parents prennent le relais et accueillent Damien et Rose chez eux. Croient-ils en l’innocence de Pauline ? La soutiendront-ils ?

Extrait vidéo

On termine avec quelques images…

