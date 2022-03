« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 ? (résumé + replay 8 mars)

5 ( 5 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 3 du mardi 8 mars 2022 – C’est parti pour l’épisode 3 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit », après l’élimination de Mattéo chez les violets lors du dernier conseil.







Le jeu de confort est déjà annoncé et on demande aux aventuriers de prendre leurs sacs ! Ils ont tous peur de ce qui les attend… Denis les accueille. Bleus et verts sont très surpris de l’élimination de Mattéo. Et Denis les informe que la récompense du jour, c’est de la nourriture ! Il s’agit d’un jeu individuel et la malediction du totem ira pour le dernier ou la dernière, qui aura un bracelet maudit. Les 2 premiers auront un avantage stratégique en plus de la nourriture.







Il s’agit d’une épreuve inédite dans Koh-Lanta. Il faut rester les bras tendus pour tenir des batons le plus longtemps possible. Et c’est Yannick qui finit dernier, il va donc avoir un 2ème bracelet maudit !

La victoire va à Louana, chez les verts, qui a tenu 34min. Avec Anne-Sophie qui termine 2ème, elles deviennent les chefs de tribus des rouges et des jaunes !



Louana forme l’équipe rouge : Maxime, Samira, Fouzi, Géraldine, François, Jean-Philippe, Pauline, Jean-Charles, et Ambre

Anne-Sophie forme les jaunes : Colin, Olga, Alexandra, Benjamin, Nicolas, Seta, Bastien, Yannick, et Stéphanie

Louana gagne 1,5kg de riz pour son équipe !! Denis informe que les jaunes ont eux aussi du riz mais moitié moins, soit 750g. Les rouges s’installent sur le camps verts et les jaunes sur le camps violet.

Chez les jaunes, on s’attèle directement à faire le feu. Mais avec l’humidité, le feu s’éteint aussitôt… Les rouges essaient aussi, même échec. Ils réessaient au réveil le lendemain et la mission est réussie ! Les rouges sont contents mais ils ont fait une erreur en le recouvrant de bambous pour soutenir leur marmite. Le feu s’est éteint ! Ils recommencent et ça fonctionne à nouveau.

Les rouges peuvent donc faire enfin leur premier repas chaud. Tout comme les jaunes, qui à leur tour réussissent à faire le feu.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit de l’épreuve mythique de flambeaux ! Denis annonce que Stéphanie ne peut pas participer, sur décision médicale. Une femme rouge ne participera donc pas et c’est à l’équipe de décider. Géraldine propose de se retirer.

Les rouges sont longtemps en avance mais sur la dernière partie, les jaunes sont bien meilleurs. Et la victoire est donc pour les jaunes ! Ils remportent le précieux totem synonyme d’immunité tandis que les rouges vont devoir aller au conseil.

De retour sur leur camps, les rouges parlent stratégie pour le conseil. Mais Jean-Charles se blesse, le médecin est appelé. Il l’emmène mais ne sait pas s’il va pouvoir revenir… François parle à la recherche d’un collier d’immunité. Et il en trouve un !

Jean-Charles est finalement de retour. Tout le monde est soulagé.

C’est l’heure du conseil. Pauline a un vote contre elle en plus à cause de son bracelet maudit. Et c’est finalement Samira qui est éliminée !

C'est l'heure du conseil. Pauline a un vote contre elle en plus à cause de son bracelet maudit. Et c'est finalement Samira qui est éliminée !

