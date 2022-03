Clara Luciani dans « Basique le concert » ce soir sur France 2 (mardi 22 mars 2022)

4.3 ( 11 )

Clara Luciani est dans « Basique le concert » ce soir, mardi 22 mars 2022, dès 23h30 sur France 2 et France.TV. Un concert que vous pourrez suivre juste après « La fête de la chanson française ».







Clara Luciani dans « Basique le concert »

Après une année 2021 marquée par la sortie de son album “Coeur”, lui valant notamment deux trophées aux Victoires de la Musique 2022 dans les catégories “artiste féminine de l’année” et « album de l’année”, Clara Luciani poursuit sa fulgurante ascension. Pleine de naturel, elle confirme son statut de tête d’affiche du paysage musical français grâce à un fort succès d’estime, se traduisant par des chiffres records.

L’auteure, compositrice et interprète de Martigues va nous faire partager ses émotions en interprétant ces titres déjà bien connus du grand public. Entourées de ses fidèles musiciens et choristes, Clara nous prouve sont sens du collectif, de l’émotion et de la fête.

Comme à son habitude, l’artiste présentera une performance fidèle à sa personnalité, à la fois puissante, charismatique, dansante et généreuse. Elle interprètera des morceaux déjà incontournables de son dernier album comme le titre éponyme Le reste, Amour Toujours ou encore Respire encore, mais également des chansons phares extraites de son premier disque Sainte-Victoire certifié triple platine comme La Baie, Ma Soeur mais aussi le célèbre La Grenade.



Basique, le concert a mis en place un dispositif unique, nous permettant d’être en immersion dans le spectacle sans être présents dans la salle depuis nos écrans. Le temps d’une heure en live, nous voyagerons dans le monde de Clara, fort en émotions et haut en couleurs. Elle se livrera au cours d’une prestation touchante, sincère dans une scénographie en totale cohérence avec son univers, pour le plus grand plaisir de ses auditeurs.

Les titres interprétés par Clara Luciani

« Cœur »

« Amour toujours »

« Le Reste »

« Respire encore »

« Sainte-Victoire »

« Les Fleur »,

La Baie »

« La Grenade »

…

La bande-annonce

Vous êtes impatients ? Nous aussi. En attendant découvrez la bande-annonce de ce concert telle que proposée par la chaîne

Demain soir à 23h15, Clara Luciani vous donne rendez-vous sur @France2tv pour un concert exceptionnel. On a hâte de vous le dévoiler ! pic.twitter.com/FiqussrjYC — Basique – L’émission (@basiqueofficiel) March 21, 2022

« Basique le concert » avec Clara Luciani, c’est ce soir dès 23h30 sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

