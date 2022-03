Audiences TV prime 21 mars 2022 : « L’île aux 30 cercueils » leader (France 2) devant « Le remplaçant » (TF1), « Mariés au premier regard » démarre fort (M6)

5 ( 4 )

Audiences TV prime 21 mars 2022. Hier soir c’est France 2 qui s’est adjugée la première place des audiences avec la série « L’île aux 30 cercueils ». Verdict : 3.70 millions de curieux en moyenne pour 18.4% de part de marché.







Audiences TV prime 21 mars 2022 : autres chaînes

Douche froide pour TF1 et sa série « Le remplaçant » portée par JoeyStarr. On est très loin des scores d’antan avec « seulement » 3.13 millions de téléspectateurs et 16.1% de part d’audience moyenne. Bien loin des 6 millions de l’an dernier.

Sur M6 nouveau succès pour « Mariés au premier regard » . Nos célibataires prêts à se dire OUI ont convaincu 2.32 millions de téléspectateurs (pda 12.8%). C’est le meilleur lancement historique du programme sur l’ensemble du public. Notez que la chaîne était large leader sur le public féminin avec 28.2% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#audiences #MAPR 🥇@M6 large leader auprès des FRDA-50 et des -50 ans 🙌 Meilleur lancement historique 4+/ FRDA-50/ -50 ans/ 15-34 ans 👰‍♀️13% auprès des 4+

🤵‍♂️28% auprès des FRDA-50

💍23% auprès des -50 ans

🤵‍♂️31% auprès des 15-34 ans

👰‍♀️2,3M tlsp (pic à 2,6) pic.twitter.com/NOZ9fSIjMF — M6Pro (@M6pro) March 22, 2022

On retrouve ensuite France 3 et son magazine « Secrets d’histoire » qui s’intéressait hier soir à Vauban. En mode rediffusion il a encore convaincu 1.63 million de passionnés (pda 8.1%).

C’est W9 qui complète le top 5 avec une énième rediffusion du film « Une journée en enfer »vu ou revu par 1.17 million d’amateurs du genre (pda 6.3%).

