« Crime dans l’Hérault » : histoire et interprètes du téléfilm de ce vendredi 11 mars 2022 sur France 3

« Crime dans l’Hérault » est en mode rediffusion ce soir, vendredi 11 mars 2022, sur France 3 et avant-première puis replay sur France.TV. Cet épisode de la collection « Crimes en… » vous donnez rendez-vous à 21h10.







Après le Luberon, le trio d’enquêteurs continue de sillonner le sud de la France en posant cette fois leurs valises dans l’Hérault. Plus précisément au Cap d’Agde afin de résoudre une nouvelle enquête.

« Crime dans l’Hérault » : histoire

La patronne d’une boîte de nuit huppée du Cap d’Agde est retrouvée assassinée dans son bureau. La vice-procureure Elisabeth Richard, aidée du capitaine Charles Jouanic et de l’adjudant-chef Caroline Martinez, pense d’abord à un crime crapuleux, son coffre ayant été vidé. Un second crime, celui du directeur d’un camping retrouvé mort avec un masque de renard, intrigue davantage nos trois enquêteurs. Ils soupçonnent un homme avec lequel la victime avait eu un différend et qui fut autrefois le mari de la première victime…

Casting : personnages et interprètes

Florence Pernel (Elisabeth Richard)

Guillaume Cramoisan (CPT Charles Jouanic)

Lola Dewaere (Caroline Martinez)

Catherine Demaiffe (Doriane Fraisse)

Bonnaffet Tarbouriech (Paul Grimaldi)…

Bande-annonce

On termine comme toujours avec la bande-annonce…



🔍👀 Vous aimez les soirées policières ? Vous allez être aux anges ! 🔹 « Crime dans l'Hérault », demain à 21.10

🔹 « Crime dans le Luberon », demain à 22.45 pic.twitter.com/lbrS5I6c5m — France 3 (@France3tv) March 10, 2022

Notez que « Crime dans le Luberon » prendra le relais en seconde partie de soirée.

