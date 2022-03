« Harry Potter : Retour à Poudlard – 20 ans de magie » : ce soir sur TF1 (vendredi 11 mars 2022)

5 ( 3 )

« Harry Potter : Retour à Poudlard – 20 ans de magie » c’est l’évènement télévisuel de ce soir, vendredi 11 mars 2022. Et c’est à partir de 21h10 que ça passe sur TF1 ou en streaming puis replay sur MYTF1. 20 ans plus tard, c’est le moment que tout fan qui se respecte attendait.







« Harry Potter : Retour à Poudlard – 20 ans de magie »

Pour la première fois, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et d’autres acteurs du casting légendaire des huit films se retrouvent pour Harry Potter : Retour à Poudlard – 20 ans de magie.

Cette émission spéciale anniversaire, produite par Warner Bros. Unscripted Television, Casey Patterson et Pulse Films, fête le vingtième anniversaire de la sortie de Harry Potter à l’école des sorciers.



Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, accompagnés du réalisateur Chris Columbus et d’autres acteurs des huit épisodes de Harry Potter, reviennent pour la première fois à Poudlard pour fêter l’anniversaire du tout premier opus de la saga.

Cette émission spéciale revient sur les coulisses de la production et de la réalisation des films grâce à des entretiens inédits et des conversations avec les acteurs, conviant ainsi les fans à un périple féerique à travers l’une des sagas cinématographiques les plus populaires de tous les temps.

Vidéo teaser

Vous êtes impatients ? Nous aussi ! En attendant, voici la bande-annonce de votre programme

20 ans plus tard. Le moment qu’on attendait tous

Harry Potter : Retour à Poudlard – 20 ans de magie, le vendredi 11 mars sur #TF1 et déjà disponible sur MYTF1 MAX pic.twitter.com/kw8G0k1kVX — TF1 (@TF1) March 4, 2022

