« Recherche appartement ou maison » du 11 mars 2022 : au sommaire ce soir de la spéciale nouveau départ sur M6

« Recherche appartement ou maison » du 11 mars 2022. Ce soir le magazine de Stéphane Plaza vous donne rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY. Pas moins de 3 numéros au programme tout au long de la soirée dont un inédit…







Changer de vie, prendre un nouveau départ, ça peut faire peur et parfois même sembler vertigineux. Que l’on ait 29 ou 60 ans, que l’on soit en famille, seul ou en couple, on a souvent besoin d’être accompagné pour franchir le pas : ce sera la mission du jour de nos 4 experts immobiliers !

« Recherche appartement ou maison » du 11 mars 2022 : au sommaire ce soir

🏠 À Paris, Isabelle, 59 ans, est revenue en France après une séparation et veut enfin devenir autonome. Elle veut investir dans un petit appartement et sa fille, Clio, va l’aider à concrétiser son projet. Stéphane Plaza et Antoine Blandin vont la guider dans cette quête pour trouver son cocon et avancer dans sa nouvelle vie. Vont-ils trouver l’appartement idéal pour son nouveau départ ?

🏠 En Alsace, Mathieu Beyer va venir en aide à Fanny et César dont la maison de Saint-Martin a été emportée par un ouragan. Ils ont tout perdu et ont décidé de venir s’installer à Colmar, près des parents de Fanny, avec leurs 2 enfants. Mathieu Beyer va-t-il leur trouver leur bonheur ?



🏠 Yéléna et Louise se sont rencontrées sur un terrain de handball et, depuis 2 ans, ne se quittent plus. Elles vivent en appartement à Villeurbanne mais rêvent de trouver une maison plus isolée, au vert, et aimeraient s’installer dans la région de Valence. Thibault Chanel va les aider à prendre ce nouveau départ. Parviendra-t-il à dénicher la maison de leurs rêves ?

Bande-annonce

Et en attendant l’émission de ce soir, voici la bande-annonce de votre programme

"Pour prendre un nouveau départ, ils rêvent d'un nouveau toit"#RAOM, spécial nouveau départ, vendredi à 21.10 🏡 pic.twitter.com/Vvd0nFVv70 — M6 (@M6) March 9, 2022

Cet inédit sera suivi de deux numéros en rediffusion dès 23h00.

