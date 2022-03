Demain nous appartient spoilers : la famille de Cédric explose, François doit choisir, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 7 au 11 mars)

5 ( 2 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 7 au 11 mars 2022 – Alors que le week-end commence, comme chaque samedi, il est l’heure d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’avancée de l’enquête sur l’accident de Noor et l’explosion de la famille dee Cédric.







En effet, Lilian est soupçonné d’être le responsable mais il découvre que son père trompait sa mère avec Noor. Il révèle la vérité à Irène, qui gifle Cédric. Lilian pense que c’est Cédric qui a foncé sur Noor avec sa voiture !

De son côté, François se fait griller. Chloé le voit embrasser Charlie dans une voiture ! Il va devoir faire un choix entre leur histoire et sa vie professionnelle.



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 7 au 11 mars 2022

Lundi 7 mars (épisode 1136) : Soraya doit garder espoir. Cédric fait une promesse qu’il ne pourra peut-être pas tenir. La police fait une découverte majeure pour l’avancée de l’enquête. Chloé et Alex se retrouvent. Sophie fait une découverte sur Nordine et prend une décision en conséquence.

Mardi 8 mars (épisode 1137) : De nouvelles preuves accablent Lilian. Cédric ne peut plus faire semblant devant son fils. Audrey se retrouve, malgré elle, au cœur d’une affaire de vol. Alex reprend du service. Dans l’affaire de Victor, le juge fait preuve d’humour.

Mercredi 9 mars (épisode 1138) : Irène est prête à se battre pour défendre son fils. Une nouvelle épreuve attend Noor. La police découvre l’identité du messager anonyme. Un simple moment d’insouciance pourrait avoir de lourdes conséquences pour François. Sara et Roxane ont un projet d’envergure.

Jeudi 10 mars (épisode 1139) : Damien a une solution pour aider Audrey. Les révélations de la police vont faire basculer la vie d’Irène. La famille Lopez-Diallo n’est pas au bout de ses peines. Les nerfs de Victor sont mis à rude épreuve. Au pied du mur, François doit prendre une décision.

Vendredi 11 mars (épisode 1141) : L’enquête piétine, la police explore une nouvelle piste. Audrey fait une découverte accablante. Samuel a parfaitement compris où sont ses intérêts. Une grande déception va pousser Raphaëlle à reprendre sa vie en main.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 7 au 11 mars 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

