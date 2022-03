Ici tout commence spoilers : la police enquête, Théo fait parler, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 7 au 11 mars)

5 ( 6 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 7 au 11 mars 2022 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilletib de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisqu’on vous dévoile ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur l’accident du père de Lionel.







Quelqu’un l’a percuté et a pris la fuite… La police enquête et les suspects s’enchainent. La mère d’Eliott identifie la voiture qui a percuté Stéphane : il s’agit de celle d’Antoine !

Et la vérité éclate au sujet de Théo et Célia. Tout le monde juge Théo…



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 7 au 11 mars 2022

Lundi 7 mars (épisode 351) : Chez les Gaissac, Lisandro fait un pas en direction de son ex. Une nouvelle venue met le Click and Collect sens dessus dessous. Aux marais salants, Gaëtan sauve une vie.

Mardi 8 mars (épisode 352) : A l’institut, Kelly fait une importante découverte concernant l’accident de Stéphane. A La table des Rivière, Solal se réjouit d’une opportunité en or. Lisandro fait une proposition à Charlène et Anaïs pour les aider à enterrer la hache de guerre.

Mercredi 9 mars (épisode 353) : Lionel confronte le suspect de l’accident de son père devant tout l’institut. Marta prend une décision qui trouble Théo. A La table des Rivière, Solal décide de se battre pour obtenir la place qu’il mérite.

Jeudi 10 mars (épisode 354) : Le coupable de l’accident est contraint de se dénoncer… Théo est mal : tout le monde lui fait son procès. Tom s’enferre entre secrets et mensonges.

Vendredi 11 mars (épisode 355) : Julia informe Stéphane qu’elle a un suspect. Théo fait face aux foudres de son père. De retour à l’institut, les espoirs de Jasmine sont mis à l’épreuve.

