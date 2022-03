« Eurovision France » : ce soir, c’est vous qui décidez sur France 2 (liste des 12 chansons en compétition)

5 ( 3 )

« Eurovision France ». Ce soir sur France 2 c’est vous qui déciderez du nom de celui ou de celle qui succèdera à Barbara Pravi lors du prochain concours Eurovision. Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV. Une soirée tout à fait exceptionnelle animée en direct par Laurence Boccolini et Stéphane Bern.







Publicité











Publicité





« Eurovision France » : ce soir, c’est vous qui décidez

Lors de cette soirée exceptionnelle, vous pourrez choisir qui succédera à Barbara Pravi et portera les couleurs de la France au Concours Eurovision de la chanson 2022 à Turin le 14 mai prochain.

Ce programme événement, animé en direct par Laurence Boccolini et Stéphane Bern sur France 2, vous présentera les artistes et les 12 titres en compétition dans une sélection musicale très éclectique. Les téléspectateurs et le jury composé de 10 personnalités auront un rôle essentiel dans la sélection.

Les 12 artistes et chansons en compétition

Qui sont les 12 artistes et chansons en compétition ?



Publicité





👉 Joanna « Navigateure »

👉 Elliott « La tempête »

👉 SOA « Seule »

👉 Joan « Madame »

👉 Marius « Les chansons d’amour »

👉 Elia « Téléphone »

👉 Hélène in Paris « Paris mon amour »

👉 Alvan & Ahez « Fulenn »

👉 Cyprien Zeni « Ma famille »

👉 Julia « Chut »

👉 Saam « Il est où ? »

👉 Pauline Chagne « Nuit Pauline »

Pour les (re)découvrir cliquez ICI.

#EurovisionFrance : 12 artistes seront en lice ce samedi à 21h10 ! Découvrez leurs chansons ici 👉 https://t.co/SjxpFz7fpg pic.twitter.com/7HSIujhA8d — France 2 (@France2tv) March 4, 2022

Qui représentera la France à l’Eurovision 2022 ? C’est vous qui décidez !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note