« The Voice » du 5 mars 2022 : ce soir les auditions à l’aveugle continuent !

« The Voice » du 5 mars 2022. Ce soir suite de la nouvelle saison de « The Voice ». 4ème soirée d’auditions à l’aveugle dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 avec Nikos Aliagas et nos 4 coachs : Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine.







« The Voice » du 5 mars 2022

Un épisode 100 % émotions ce soir que Matthieu Grelier, producteur de l’émission, qualifie d’un des plus beaux de la saison. Et rien que pour ça c’est l’épisode qu’il ne faut rater sous aucun prétexte.

Musiciens Live, Voix magiques, Decouverte des Talents de demain, Histoires Humaines Fortes… La magie #TheVoice revient demain soir 21:10 @tf1 dans un episode 100 % Emotions, l’un des + beaux de la saison. A ne pas manquer ! @nikosaliagas @itvstudiosfr pic.twitter.com/b9gtIIRZZB — MatthieuGrelier (@MatthieuGrelier) March 4, 2022



Rappelons que lors de cette 1ère étape, les coachs ont toujours la possibilité de bloquer un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent. Et cette saison, le bouton « block » peut être utilisé à 2 reprises par coach. Et tout le monde n’a pas encore utilisé cette possibilité !

Vers un nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière, nouveau succès d’audience avec 4.57 millions de téléspectateurs pour 22.4% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public. Comme toujours grosses performances sur cibles avec 33% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats; 41% sur les 15-24 ans ou bien encore 37% sur les 4-14 ans

#Audiences @TF1 Succès pour #TheVoice2022 toujours large leader avec 📌 4,6M Tvsp Et en moyenne :

✅33% PDA FRDA-50A

✅41% PDA 15-24A

✅35% PDA 15-34A

✅29% PDA 25-49A

✅37% PDA 4-14A RDV Samedi pro sur @TF1 avec @nikosaliagas

⏯️Replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/hN2RBS29qF — TF1 Pro (@TF1Pro) February 27, 2022

