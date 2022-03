« Everest » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir (jeudi 17 mars 2022)

4.9 ( 7 )

« Everest », le film de Baltasar Kormákur, est en mode rediffusion ce soir, jeudi 17 mars 2022, dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo sur FranceTV via sa fonction direct.







« Everest » : histoire, résumé

Inspiré d’une désastreuse tentative d’ascension de la plus haute montagne du monde, EVEREST suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l’homme ait connues. Luttant contre l’extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est mis à l’épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut.

Le saviez-vous ?

– Ce film est une adaptation du livre autobiographique « Tragédie à l’Everest » de Jon Krakauer sorti en 1997. Il s’agit en effet, mais vous l’aurez compris, d’une histoire vraie suite à une catastrophe survenue sur l’Everest en 1996.

– Si Jason Clarke est la tête d’affiche du film, c’est Christian Bale qui avait été pressenti au départ pour le rôle de Rob Hall. Il lui préférera « Exodus: Gods and Kings » de Ridley Scott.



– L’alpiniste Guy Cotter, incarné par Sam Worthington dans le film, a été consultant durant le tournage. Au moment des évènements de 1996, il était coordinateur des secours.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film…

« Everest » atteindra t-il les sommets de l’audimat ? Lors de sa dernière diffusion, c’était en 2020 sur France 2, il n’avait réuni que 1.73 million personnes soit 8.2% du public. Un petit score mais il avait dû faire face ce soir à un épisode inédit de « Capitaine Marleau »….

